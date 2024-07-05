Выучиться на преподавателя физики можно в трех университетах Латвии: Даугавпилсском, Лиепайском и Латвийском университете. Бакалаврскую программу для учителя физики в этом году окончила только одна студентка – Алисе Стуре из Валмиеры. Как она решила стать учителем физики и в чем причины непопулярности этой профессии? Что, вообще, происходит в системе воспроизводства учителей?

Алисе признается, что не мечтала о работе учителя с детства, однако учеба в Валмиерской 5-й средней школе ей настолько понравилась, что она решила продолжить сотрудничество со школой в качестве учителя.

Алисе - скорее исключение из общей тенденции - учителей катастрофически не хватает. А учителей точных наук - днем в огнем. Это подтверждают и тревожные выводы, сделанные недавно Госконтролем. Система образования не обеспечила себе воспроизводства, а молодые учителя очень быстро покидают школы.

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