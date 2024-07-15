До сих пор в развитие цифрового здравоохранения в Латвии уже были инвестированы значительные ресурсы, но прогресс, как правило, был медленным. Возникает вопрос – является ли цифровое здравоохранение в Латвии шагом вперед в направлении улучшения медицинских услуг или это просто пустые обещания?

В развитии цифрового здравоохранения в Латвии достигнут значительный прогресс, как за счет внедрения нового функционала, так и улучшения существующего, что отражают и цифры. Например, только в марте 2024 года к порталу eveseliba.gov.lv подключилось около 300 тысяч жителей и более 460 тысяч медицинских работников.