До сих пор в развитие цифрового здравоохранения в Латвии уже были инвестированы значительные ресурсы, но прогресс, как правило, был медленным. Возникает вопрос – является ли цифровое здравоохранение в Латвии шагом вперед в направлении улучшения медицинских услуг или это просто пустые обещания?
В развитии цифрового здравоохранения в Латвии достигнут значительный прогресс, как за счет внедрения нового функционала, так и улучшения существующего, что отражают и цифры. Например, только в марте 2024 года к порталу eveseliba.gov.lv подключилось около 300 тысяч жителей и более 460 тысяч медицинских работников.
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