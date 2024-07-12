Из-за недостатка финансирования Мурьяньская спорт ивная гимназия (МСГ) на две недели раньше приостановила тренировки, пока ученики находятся на летних каникулах.

Тренировки и учебно-тренировочные лагеря приостановлены в самой МСГ и ее структурных подразделениях - Детско-юношеской школе санного спорта (BJKSS), Специализированной школе гребли (SASS) и территориальном структурном подразделении "Юрмала" (TSV "Jūrmala"). Кроме того, приостановлено использование интернатов и столовых МСГ и TSV "Jūrmala", а также заправка транспорта МСГ и моторных лодок SASS за государственный счет.