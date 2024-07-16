Бюро омбудсмена провело исследование по вопросу соблюдения прав человека при назначении принудительных мер медицинского характера и выявило очень тревожную практику в отношении соблюдения и обеспечения прав лиц с душевными расстройствами на справедливый суд.
"Почему право на справедливый суд является одним из важнейших фундаментальных прав, гарантированных Сатверсме? Короткий ответ заключается в том, что защита других прав человека и основных свобод во многом зависит от надлежащего соблюдения этих прав", - пояснили в бюро омбудсмена.
Наиболее распространенными выявленными недостатками часто всего являются слишком длительные судебные разбирательства, качество юридической помощи, исполнения судебных решений и доступ к суду для людей с инвалидностью.
"Право на справедливый суд является одной из основ прав человека. Это еще более важно для людей с душевными расстройствами. На практике мы наблюдали, что необходимы значительные улучшения в применении принудительных мер медицинского характера - это касается и инициаторов уголовных процессов, и нормативной базы, а также подготовки и обучения всех участников", - подчеркнула заместитель омбудсмена Инета Пиляне.
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