Как и людям, собакам нужно привыкнуть к воде. Если плыть за игрушкой достаточно легко, то выполнить команду уже сложнее. Талсинская школа для собак Pionery RIAI провела обучение в Кандаве, чтобы сменить учебную среду и показать процесс тренировок местным жителям.

"Мы приехали в это место, потому что места, где мы уже тренировались, нам знакомы. Там нет ни людей, ни детей. Или, опять же, если они есть, то это уже знакомые дети, поэтому нам нужно больше чужих мест, где есть машины и люди", - отметила она.