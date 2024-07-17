В последние годы латвийское боксерское общество живет в ситуации, когда в день выборов руководства спортивной федерации (Латвийской федерации бокса, ЛФБ) среди ее членов появляются неизвестные люди в кожаных куртках и голосуют за то, чтобы ничего не менялось. Принимается и тот факт, что в федерации действуют фиктивные клубы, которые в реальности занимаются чем угодно, кроме бокса. Однако сейчас перемены как никогда близки, рассказали порталу MVP люди из боксерского сообщества, которые решили выступить против существующего порядка. При этом действующее руководство пытается этому помешать, суля членам федерации золотые горы.

MVP уже писал о проблемах в латвийском боксе, которые связаны с бездействием и даже вредительской деятельностью федерации, но пока что все инициативы что-то изменить не увенчались успехом. ЛФБ отвечает за любительский бокс в Латвии, однако в этой области ничего особо не делается - боксерские клубы и тренеры по-прежнему сами обеспечивают молодежь формой для участия в чемпионатах Европы, тренеры в чатах ищут тех, кто может сопровождать спортсменов на международные соревнования. Как отмечает тренер Сандис Клейнс, сейчас в Латвии нет системы любительского бокса, а значит, нет и будущего, поскольку у спортсменов нет реальных возможностей продолжать совершенствовать свое мастерство после достижения 18-летнего возраста.

Нил Журавлев работает президентом ЛФБ уже 12 лет, а Геннадий Глазков исполнял обязанности генерального секретаря. Глазков решил не продолжать, а Журавлев полон решимости и дальше возглавлять организацию. Между тем оппозиция считает, что он делает это исключительно исходя из личных интересов.

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