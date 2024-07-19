Дедушка и бабушка американской художницы Карен Фростиг во время Второй мировой войны погибли в концлагере Юнгфернхоф - он расположен в нынешнем рижском микрорайоне Кенгарагс, рядом с руинами поместья Мазъюмправы. В 2007 году Фростиг приехала в Ригу и попыталась найти какой-либо знак или табличку, которые указывали бы на Юнгфернхоф. И обнаружила на месте гибели тысяч евреев свалку.

Кто такая Карен Фростиг?

Карен Фростиг - художница и преподаватель искусства в Бостонском университете Лесли. На протяжении многих лет она была уверена, что ее дедушка и бабушка - Моисей Фростиг и Бейле Самуэли - погибли в Рижском гетто. Но затем в архивных документах Фростиг обнаружила, что, скорее всего, это произошло в Юнгфернхофе.

В течение последних 17 лет Фростиг упорно боролась за память жертв Юнгфернхофа - концентрационного лагеря. Здесь погибли почти 4000 немецких и австрийских евреев, но фотографий почти не сохранилось, а все записи были уничтожены. Фростиг установила связь с выжившими и потомками жертв по всему миру и поставила перед собой задачу создать на этом месте мемориал. Теперь ее проект получил поддержку латвийских властей.

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