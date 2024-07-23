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Государство увеличит сумму, которую многодетные семьи смогут получить при покупке электрического автомобиля. Компенсации за списание машин с бензиновыми или дизельными двигателями вырастут для всех.

Особая поддержка многодетным семьям

Многодетные семьи испытывают большой интерес к приобретению электромобиля или гибридного авто, свидетельствуют данные опроса, проведенного летом 2023 года. 54% респондентов заявили, что с удовольствием бы приобрели такой автомобиль, если бы была дополнительная поддержка. 63% респондентов интересовались возможностью купить машину с семью посадочными местами.

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