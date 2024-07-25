Жители рижского микрорайона Засулаукс после перерыва в несколько десятков лет снова получат возможность доехать на поезде до Болдераи. В конце года начнутся работы по модернизации и электрификации этого участка железной дороги, сообщили порталу Delfi в компании Nordes būve BCC, которая будет заниматься проектированием и строительством необходимой инфраструктуры.
Железнодорожная линия Засулаукс-Болдерая была открыта 1873 году. Именно для перевозки пассажиров. В 1959 году пассажирское сообщение было остановлено, а линию стали использовать исключительно для грузовых перевозок.
Очень скоро ситуация изменится. Строительная компания Nordes būve BCC выиграла право на реализацию проекта модернизации и развития электрифицированной сети железнодорожных линий Рига-Земитани (включая станцию Браса), Засулаукс-Болдерая и Засулаукс-Слока.
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