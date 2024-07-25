Жители рижского микрорайона Засулаукс после перерыва в несколько десятков лет снова получат возможность доехать на поезде до Болдераи. В конце года начнутся работы по модернизации и электрификации этого участка железной дороги, сообщили порталу Delfi в компании Nordes būve BCC, которая будет заниматься проектированием и строительством необходимой инфраструктуры.