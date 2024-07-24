"Планирую поездку в Беларусь — какая сейчас ситуация на границе?", — этот будничный вопрос время от времени задают в группах путешественников в социальных сетях. Несмотря на предупреждения Министерства иностранных дел (МИД), люди продолжают посещать страну, которая поддерживает страну-агрессора Россию, и в которой в случае возникновения проблем не стоит рассчитывать на правосудие. Сколько людей туда ездит и зачем? Насколько опасно сейчас ездить в Беларусь?