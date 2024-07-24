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"Планирую поездку в Беларусь — какая сейчас ситуация на границе?", — этот будничный вопрос время от времени задают в группах путешественников в социальных сетях. Несмотря на предупреждения Министерства иностранных дел (МИД), люди продолжают посещать страну, которая поддерживает страну-агрессора Россию, и в которой в случае возникновения проблем не стоит рассчитывать на правосудие. Сколько людей туда ездит и зачем? Насколько опасно сейчас ездить в Беларусь?

Почему люди туда едут? "При проведении пограничных проверок в местах пересечения границы должностные лица Государственной пограничной охраны не ведут учет причин выезда, — пояснила представитель Государственной пограничной охраны Инга Беке, — но во время пограничной проверки проводится опрос лиц, пересекающих государственную границу. В качестве наиболее частых причин поездок люди называют посещение родственников и близких, туризм, шопинг, получение медицинских услуг".

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