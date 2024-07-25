Европейское бюро статистики (Eurostat) опубликовало результаты ежегодного опроса об отношении жителей ЕС к коррупции и борьбе с подобными преступлениями. Выводы неутешительны: подавляющее большинство европейцев считает, что коррупция распространена в их странах, а государство делает недостаточно для победы над ней. Delfi рассказывает, что, по данным очередного выпуска Eurobarometer, думают на эту тему жители Латвии.
По мнению 30% респондентов, в Латвии за последние три года уровень коррупции вырос, при этом 39% утверждают, что он остался неизменным, а 17% — что снизился. Популярность первых двух вариантов ответа на соответствующий вопрос социологов незначительно выросла по сравнению с аналогичным исследованием 2023 года.
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