Разрушительный шторм оставил Юрмалу c заблокированными дорогами из-за сломанных деревьев, с разрушенными заборами и повреждениями как в общественной инфраструктуре, так и во дворах. Как сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), количество вызовов сейчас трудно выяснить, так как спасатели по дороге неоднократно останавливаются, чтобы освободить проезжую часть от деревьев.

Ни муниципальная полиция, ни VUGD не располагают информацией о том, что из-за грозы в Юрмале пострадали люди.

Разгромленные парки отдыха

Как заметил в Юрмале портал Delfi, в грозу пострадали несколько парков, в том числе парк отдыха "Каугури", в котором с корнями вырваны деревья, затоплены тротуары, а также повреждена инфраструктура.

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