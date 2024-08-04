Для того, чтобы победить нечестных таксистов, которые завышали цены, аэропорт "Рига" в апреле этого года запустил новую услугу - ваучер, который можно использовать для оплаты поездки на такси. Цена ваучера — 33,5 евро. Сработала ли идея? И насколько актуальной остается проблема общественного транспорта в направлении аэропорта?

Зона действия ваучеров охватывает территорию между улицами Валдемара, Сканстес, Лачплеша и Валмиерас до улицы Таллинас в центре Риги, а также территорию от Улманя гатве до проспекта Курземес в Пардаугаве. Есть ли спрос на такие ваучеры, с учетом того, что пассажиры могут воспользоваться услугами перевозчиков Bolt и Forus, шаттла Lux Express или общественного транспорта? А ведь в планах — еще и ветка на Rail Baltica. Что выбирают пассажиры?

Перевозчики: берут деловые люди и зарубежные туристы

В Рижском аэропорту ваучеры на такси предлагают две компании - XTaxi и TaksiLV. Автомобили этих перевозчиков всегда припаркованы в первом ряду у входов в терминал. Как сообщало агентство LETA, с момента введения услуги пассажиры приобрели в Центре для посетителей аэропорта "Рига" чуть более 60 ваучеров.

Исполнительный директор XTAXI Виктор Янковичс в беседе с порталом Delfi признал, что компания считает ваучерную систему успешной. Кроме того, она помогает бороться с теневой экономикой. "Ваучер - это не только положительный момент, но и лучший способ борьбы с нелицензированной или незаконной деятельностью. Тема, о которой сейчас много говорят в прессе и в обществе. Это мое мнение", - подчеркнул он.

Янковичс не согласен с тем, что цена на ваучеры XTAXI гораздо выше, чем поездка на такси от Bolt или Forus. "Для определения цены нужно посмотреть на аэропорт в часы пик и попробовать вызвать их… Я бы не хотел называть их такси. И цена, я полагаю, будет гораздо выше", - отметил Янковичс.

По наблюдениям XTAXI, ваучерами в основном пользуются деловые клиенты, которые приехали в Ригу в рамках командировки или рабочей поездки. "Они знают свои расходы, они с ними считаются. В принципе, все предсказуемо, и Рига не портит свое лицо", - сказал Янковичс.

Аэропорт: система хороша предсказуемостью

Как сообщила порталу Delfi руководитель проектов по коммуникации Рижского аэропорта Илзе Сална, сбор статистики о пассажирах, которые приобретают эту услугу, не ведется. Но, по словам Салны, среди них больше гостей из-за рубежа. "По наблюдениям, наиболее активными пользователями услуги являются именно иностранные туристы, которые также являются целевой аудиторией услуги", - отметила она.

Сална напомнила, что ваучер предлагает фиксированную цену за поездку в пределах конкретной зоны, в данном случае из аэропорта Риги в центр города. Она добавила, что такая система используется во многих аэропортах Европы. "Ваучерная система выгодна пассажирам тем, что позволяет им приобрести услугу заранее, а цена поездки предсказуема и фиксирована независимо от времени, затраченного на нее, времени суток и расстояния в пределах ваучерной зоны", - говорит представитель аэропорта.

Кроме того, Сална сообщила, что в соответствии с принятыми в марте поправками к Закону об автомобильных перевозках Министерство сообщения сейчас работает над правилами Кабинета министров, направленными на совершенствование системы тарифов на такси, включая ваучеры.

Ожидается, что Минсообщения до конца года разработает правила, которые установят максимальный тариф на поездку в такси из аэропорта или другого объекта транспортной инфраструктуры международного значения и введут возможность предоплаченных поездок.

Какой вид транспорта предпочитают пассажиры аэропорта "Рига"? Сална отметила, что чуть более половины или 53% пассажиров пользуются личными автомобилями, 30% - услугами такси (включая платформы каршеринга), а 17% - общественным транспортом.

А что у соседей?

Система с ваучерами, судя по всему, работает только в Риге - в аэропортах ближайшего к Латвии зарубежья ее нет.

Так, из Вильнюсского аэропорта до центра города можно добраться на специальном поезде, который ходит раз в полчаса. Билет на него стоит около 80 центов. Также доступен микроавтобус, он курсирует каждые 40 минут, а поездка обойдется в 1 евро. В свою очередь, такси от аэропорта до исторического центра Вильнюса стоит около 10 евро.

В Таллине из аэропорта до центра можно доехать на автобусах 2-го и 15-го маршрутов. Одна поездка обойдется в 2 евро. Также доступны такси Forus, Bolt и Tallink, поездка будет стоить около 15 евро.

В Хельсинки от аэропорта до центра города ходит прямой поезд, поездка стоит 2,9 евро. Также доступен автобус Finnair City за 6,30 евро или автобусы маршрутов 615 и 617 за 4 евро. Такси от Хельсинкского аэропорта до центра города обойдется в 45-50 евро. Дороже, чем стоимость ваучера в Риге.

Конкурент для ваучеров

Помимо ваучеров на такси и привычного рижского общественного транспорта, с 12 июня жители и гости столицы Латвии могут добраться из аэропорта до центра Риги на шаттле Lux Express. Услуги предоставляются микроавтобусами Iveco Daily Fergui, вмещающими до 24 пассажиров.

Ежедневно выполняется 18 рейсов в аэропорт и 21 рейс из аэропорта. Билет на шаттл Lux Express стоит 8 евро, а для детей и подростков до 16 лет включительно — 6 евро. Пользуется ли он популярностью? Глава департамента развития бизнеса Lux Express Latvia Алдис Кибенс утверждает, что да. Чаще всего поездку на Lux Express выбирают путешественники из других стран Балтии.

"Каждую неделю мы наблюдаем рост числа пассажиров, все больше людей пользуются услугами нашего шаттла. Количество пассажиров растет среди всех групп, причем туристы составляют более 75% наших пассажиров. Шаттл Lux Express стал особенно популярен среди эстонцев и литовцев", - пояснил он.

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