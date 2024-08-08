Когда первые добровольцы, завершившие Службу государственной обороны (СГО), начали поступать в вузы, в законе обнаружились недочеты, и сейчас необходимые поправки уже внесены в Сейм, сообщил заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Янис Пайдерс в программе Spried ar Delfi.

Скандал возник после того, как отслужившего в армии молодого человека не приняли в Рижский университет Страдыня (RSU), о чем написала в соцсетях его мать. Теперь ему предложили место в вузе. Другой парень в другом университете получил бюджетное место на программе, где таких мест вообще нет...