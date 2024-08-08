В этом году депутаты Елгавской краевой думы приняли решение закрыть еще одну школу в крае – Сесавскую основную школу. С приближением нового учебного года ведется поиск путей, как наполнить жизнью здание площадью больше 1400 квадратных метров.
Обычное для Латвии решение — пансионат вместо закрытой школы — на этот раз не годится, поскольку в крае достаточно учреждений такого рода. Оставлять помещения пустыми тоже невыгодно, так как школа расположена в едином комплексе зданий с народным домом и дошкольным учреждением.
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