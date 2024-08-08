Fоtо: Publicitātes foto

В этом году депутаты Елгавской краевой думы приняли решение закрыть еще одну школу в крае – Сесавскую основную школу. С приближением нового учебного года ведется поиск путей, как наполнить жизнью здание площадью больше 1400 квадратных метров.

Обычное для Латвии решение — пансионат вместо закрытой школы — на этот раз не годится, поскольку в крае достаточно учреждений такого рода. Оставлять помещения пустыми тоже невыгодно, так как школа расположена в едином комплексе зданий с народным домом и дошкольным учреждением.

Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Пожалуйста, подождите!

Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...

Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv

Подпишись и читай:

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь