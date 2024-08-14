Отняли права - ходи пешком или езди на общественном транспорте? Можно ли продолжить ездить на велосипеде или электросамокате? Ведь при управлении электросамокатом необходимо иметь водительское удостоверение велосипеда или водительское удостоверение любой другой категории. А вот велосипедом после 18 лет можно управлять без прав. Разбираемся в вопросе.

Закон все строже подходит к водителям двухколесного транспорта - велосипедистам и любителям езды на скутере. Ведь и с ними случается довольно много аварий, особенно когда они несутся по тротуару. Насколько связаны между собой права на разные виды транспорта и ведет ли потеря одних прав к утрате других?

Когда водителя лишают прав

Употребление алкоголя и дурманящих веществ - далеко не единственный грех, который карается отъемом прав на вождение. Список довольно длинный - он связан не только с проблемным вождением, но и с нарушением других законов, а также в связи с выявлением диагнозов, которые могут сделать вождение опасным.

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