В четверг вечером антрополог Анна Жабицка обратилась за помощью к своим единомышленникам на социальной платформе "Х", сообщив о конфликте ее родственницы с соседом, который ее держит в страхе. Инстанции и ведомства, которые должны были решить проблему, не смогли с этим справиться. Как сообщили порталу Delfi в Рижской думе, конкретный мужчина снимает квартиру у частного лица, поэтому самоуправление не может выселить его из этого объекта недвижимости.
Жабицка указала, что Рижская социальная служба поселила в квартире рядом с ее родственницей клиента, который, будучи алкоголиком, существенно мешает ее повседневной жизни и, возможно, даже угрожает ее здоровью или жизни.
Однако в Рижской думе эти обвинения отвергают: квартира находится в частной собственности, и владелец сдал ее указанному лицу. Муниципалитет не занимается сдачей этой квартиры в аренду и не может заниматься вопросом выселения указанного Жабицкой лица. Кроме того, Rīgas namu pārvaldnieksне занимается обслуживанием этого дома.
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