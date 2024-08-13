"Термин "сверхприбыль" придумали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, и я надеюсь, что это не те экономисты, которым мы все должны радоваться", - заявил в эфире передачи Spried ar Delfi на Delfi TV председатель правления Signet Bank Робертс Иделсонс, критикуя предложение министр экономики Виктора Валайниса (СЗК) обложить банки индивидуальным налогом на сверхприбыль, стимулируя тем самым кредитование народного хозяйства.

"Поэтому говорить о том, что у нас должны быть некие указания советского стиля о том, какими должны быть объемы кредитования, каким должен быть рост кредитования, мне кажется не очень логичным, особенно учитывая, что основным бизнесом банков является кредитования - каждый банк хочет зарабатывать деньги", - признал Иделсонс.