В Латвии женщины беременеют чаще двух раз за жизнь, а рожают чуть больше одного раза, что стало катастрофой для демографии страны: смертность превысила рождаемость почти вдвое. В чем причины нежелания сохранять ребенка? С кем советуются женщины перед тем, как сделать аборт, а чье мнение для них — не указ? Говорится в исследовании о сексуальном и репродуктивном здоровье, влияющих на него факторах и привычках.