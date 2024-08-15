В Латвии женщины беременеют чаще двух раз за жизнь, а рожают чуть больше одного раза, что стало катастрофой для демографии страны: смертность превысила рождаемость почти вдвое. В чем причины нежелания сохранять ребенка? С кем советуются женщины перед тем, как сделать аборт, а чье мнение для них — не указ? Говорится в исследовании о сексуальном и репродуктивном здоровье, влияющих на него факторах и привычках.
"Наша девочка — совсем большая. Уже первый свой аборт сделала", - услышать такую фразу от матери в наше время вполне реально. При всей доступности информации о контрацепции, аборты остаются одним из распространенных методов планирования будущего. Причина почти половины случаев абортов в 2023 году — нежелательная беременность.
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