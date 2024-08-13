Если держатели для велосипедов в новых поездах от Škoda vagonka установить забыли, но обещают, что к следующему лету они везде будет, то аппараты для валидации билетов появились сразу, но долгое время они лишь бессмысленно моргали лампочками. И вот, кажется, заработали: читают qr- код, показывают информацию по билету и пишут слово derīgs. Можно ли теперь обойтись без кондуктора? Портал Delfi разбирался.

Как только в Латвии запустили новые поезда от Škoda vagonka, многие пассажиры пытались воспользоваться установленными у входов аппаратами. Но безуспешно — они не функционировали. Куда не приложи - никакой реакции. Хотя в прошлом году представители компании Pasažieru vilciens обещали, что к началу нового года проведут все необходимые испытания, настройки и доработки. Но уже летний сезон проходит...

"Viņš gļuko!" - объявил не меньше меня удивившийся кондуктор, когда я, как мне показалось, прошел процедуру валидации и получил от вдруг заработавшего аппарата ответ, что мой билет действителен.

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