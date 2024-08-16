В туннелях в центре города и рядом с ним больше всего шансов лишиться кошелька или телефона. Как недавно на собственном опыте убедился журналист TV3 Артурс Шпакс, в столичных туннелях почти всегда можно встретить карманников, вооруженных перцовым баллончиком. Лига Дзилюма, представитель Государственной полиции, также подтвердила Delfi, что туннели Центрального вокзала - излюбленное место карманников. Объясняем, как защитить себя, если правоохранительные органы бессильны.