В туннелях в центре города и рядом с ним больше всего шансов лишиться кошелька или телефона. Как недавно на собственном опыте убедился журналист TV3 Артурс Шпакс, в столичных туннелях почти всегда можно встретить карманников, вооруженных перцовым баллончиком. Лига Дзилюма, представитель Государственной полиции, также подтвердила Delfi, что туннели Центрального вокзала - излюбленное место карманников. Объясняем, как защитить себя, если правоохранительные органы бессильны.
Редкие рейды и мало камер
Дзилюма отмечает, что больше всего сообщений о карманниках полиция получает из туннелей у Привокзальной площади, а также из других мест в центре.
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