Хотя коалиционные депутаты и обещали в пятницу в программе Delfi TV Kāpēc заняться вопросом поддержки онкобольных, политики не стали устанавливать никаких конкретных целей на следующий год, в том числе не стали обещать, что ни один человек с диагнозом "рак" не будет нуждаться в пожертвованиях.