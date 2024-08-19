Хотя коалиционные депутаты и обещали в пятницу в программе Delfi TV Kāpēc заняться вопросом поддержки онкобольных, политики не стали устанавливать никаких конкретных целей на следующий год, в том числе не стали обещать, что ни один человек с диагнозом "рак" не будет нуждаться в пожертвованиях.
Оппозиционные политики в программе выдвигали различные предложения, например, отменить лимит государственного финансирования лекарств, перенаправить на поддержку онкологических больных средства, выделенные на популяризацию ржаного хлеба в школах, или просто не поддерживать бюджет, в котором этот вопрос не решен.
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