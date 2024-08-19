Интерактивный арт-объект на Домской площади продолжает ждать своего приговора - пока неизвестно, будут ли снова работать качели. Несмотря на то, что конструкцию проверил сертифицированный эксперт, который признал ее безопасной, самоуправление будет думать, что делать, чтобы несчастные случаи не повторилис.
На ситуацию обратил внимание Центр защиты прав потребителей (PTAC), который поручил ограничить доступ и к объекту в Верманском парке.
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