Интерактивный арт-объект на Домской площади продолжает ждать своего приговора - пока неизвестно, будут ли снова работать качели. Несмотря на то, что конструкцию проверил сертифицированный эксперт, который признал ее безопасной, самоуправление будет думать, что делать, чтобы несчастные случаи не повторилис.