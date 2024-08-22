Только за последний год через Ziedot.lv на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями собирались средства в размере 2,6 миллиона евро. Из-за недостаточного государственного финансирования пожертвования в Латвии собираются "в хорошо излечимых случаях", тогда как в других странах только в крайних ситуациях, рассказала в передаче Spried ar Delfi председатель правления Общества поддержки онкологических больных Dzīvības koks Гунита Берке.
Как заявила директор фармацевтического департамента Минздрава Инесе Каупере, улучшение доступности лекарств было и остается приоритетом министерства, однако возможности помощи пациентам ограничены нехваткой финансирования. Хотя финансирование лечения онкологических заболеваний в последние годы значительно увеличилось, по мнению Каупере, его надо увеличить еще минимально на 100 миллионов евро, чтобы достичь уровня Эстонии и Литвы. Также следует учитывать, что количество пациентов, нуждающихся в компенсируемых лекарствах, растет, а лекарства не дешевеют.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv