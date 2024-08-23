Идут интенсивные политические дискуссии о государственном бюджете следующего года и возможных налоговых изменениях. Как обычно, ожидается политическая борьба за финансирование множества конкретных программ. Однако, как министр экономики, я хотел бы обрисовать общую картину — в основном с точки зрения экономической конкурентоспособности Латвии.

Как многие уже слышали, Министерство экономики разработало амбициозную стратегию экономического роста Латвии, которая предусматривает удвоение объема нашей экономики к 2035 году. Для этого необходим ежегодный рост ВВП на 4-5%.

Государственный бюджет и налоги — это основные инструменты в распоряжении правительства и Сейма, от которых зависит, насколько нам удастся вывести экономику на рельсы более быстрого развития. По мнению экспертов, решающим фактором в этом процессе станет увеличение инвестиций и экспорта.

Чтобы добиться, надо провести две налоговые реформы – снизить налоговую нагрузку на рабочую силу и повысить доступность финансов для развития латвийской экономики. Конечно, есть и другие направления - финансирование программ из фондов ЕС, привлечение иностранных инвестиций, развитие человеческого капитала, сокращение бюрократии. Но в этот раз мы поговорим подробнее о налогах.

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