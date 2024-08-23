13 августа после занятий спортом в клубе MyFitness в торговом центре Galleria Riga одна из клиенток обнаружила, что ее сумка со всем содержимым исчезла из шкафчика. Она обратилась к администрации клуба, но в ответ получила не помощь, а скорее нежелание решать эту проблему. Звонка в полицию также не последовало, сообщила в Facebook посетительница клуба Анда.

"Я быстро переоделась, конечно, совершенно ошарашенная, и бросилась к администратору. Девушка, услышав мой рассказ, заняла оборонительную позицию и всеми силами пыталась отмахнуться от этой нервной женщины вместе с ее украденной сумкой. Ни звонка в полицию, ни предложения позвонить в банк и заблокировать карту. В страхе и слезах я побежала на свою работу, где получила поддержку и телефон, позвонила туда-сюда, чтобы одолжить денег, ведь доступ к своим деньгам у меня будет хорошо если в понедельник, а нужно же ехать в участок", - пишет Анда Огриня.