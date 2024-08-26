Налоговые эксперты и экономисты скептически отнеслись к словам министра финансов Арвила Ашераденса о том, что полтора года работы над налоговыми изменениями не прошли напрасно, и предложение, забракованное на прошлой неделе, включало в себя "фундаментальный шаг" в сторону упрощения налогообложения. Как заявил заместитель председателя Совета по фискальной дисциплине Мартиньш Аболиньш, возможно, следует ставить менее амбициозные цели, а партнер KPMG Baltic Илзе Берга назвала то, что делает рабочая группа, "арифметическим упражнением", которое упускает из виду главную цель, для которой налоговые изменения никак не являются единственным или самым важным инструментом.

По его мнению, в забракованном партнерами предложении содержался "фундаментальный шаг" в упрощении налоговой системы — то есть отказ от существующего дифференцированного необлагаемого минимума и введение единой для всех ставки, что "значительно облегчает жизнь бухгалтерам". В целом провал предложения связан с неспособностью договориться о целях налоговой реформы и лоббированием собственных интересов каждой из сторон. Как сообщалось, в среду глава Минфина отменил анонсированную презентацию налоговых изменений, поскольку они не получили поддержки партнеров. Переговоры будут продолжены в более узкой рабочей группе.

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