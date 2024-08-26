Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис обратился к предпринимателям с призывом внимательно следить за решениями и рассмотреть возможности переноса своего бизнеса в другие страны. Эксперты тут же отреагировали. Представитель работодателей Янис Херманис в программе Delfi TV Kāpēc назвал слова Ростовскиса "криком отчаяния", министр финансов Арвил Ашераденс раскритиковал за неадекватную коммуникацию, а зампредседателя Совета по фискальной дисциплине, экономист Citadele Банк Мартиньш Аболиньш сказал, что негативные эмоции имеют под собой основание.

Если руководствоваться здравым прагматизмом, то компании, которые работают во всех трех странах Балтии, действительно могут "сменить флаг" - выбрать страну с лучшими условиями, объяснил финансовый и налоговый эксперт Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Янис Херманис. При этом, по его мнению, заявления Ростовскиса продиктованы отчаянием, поскольку интересы предпринимателей не учитываются, а весь процесс пересмотра налогов - это, скорее, огромная растрата человеческих ресурсов.

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