Министерство благосостояния включило в проект государственного бюджета на следующий год ряд предложений, в том числе пересмотр материальной поддержки семей. Что думает об этих предложениях Латвийское объединение молодых семей и каковы шансы на то, что предложения получат необходимое финансирование, учитывая, что главным приоритетом при планировании бюджета является безопасность, объясняет портал Delfi.
Минблаг предлагает увеличить пособия
Что касается пересмотра пособия при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком и семейного государственного пособия, то представленные Минблагом предложения предусматривают ряд изменений.
С 1 апреля 2025 года Минблаг планирует увеличить пособие по уходу за ребенком (включая доплату за двойню или тройню) до полутора лет со 171 евро до 377 евро, привязав его размер к медианному доходу (50% медианного дохода, округленного до полного евро). В то же время в будущем планируется отменить выплату пособия по уходу за ребенком в возрасте 1,5-2 лет в соответствии с принципом законных ожиданий.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv