Министерство благосостояния включило в проект государственного бюджета на следующий год ряд предложений, в том числе пересмотр материальной поддержки семей. Что думает об этих предложениях Латвийское объединение молодых семей и каковы шансы на то, что предложения получат необходимое финансирование, учитывая, что главным приоритетом при планировании бюджета является безопасность, объясняет портал Delfi.

Минблаг предлагает увеличить пособия

С 1 апреля 2025 года Минблаг планирует увеличить пособие по уходу за ребенком (включая доплату за двойню или тройню) до полутора лет со 171 евро до 377 евро, привязав его размер к медианному доходу (50% медианного дохода, округленного до полного евро). В то же время в будущем планируется отменить выплату пособия по уходу за ребенком в возрасте 1,5-2 лет в соответствии с принципом законных ожиданий.