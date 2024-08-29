Кофе дорожает по всему миру, и ситуация будет только ухудшаться, сообщило агентство Bloomberg. Цена растет как на бюджетные сорта кофе, такие как, например, робуста, так и на более дорогие сорта. Причина роста цен - изменения климата, плантации страдают от засухи или большого количества осадков. Стоит ли волноваться жителям Латвии, где кофе - важный элемент социализации, что общая ситуация отразится и на цене чашки в наших кафе? Портал Delfi решил разобраться в вопросе.

Цены на зерна сорта робуста достигли максимума с 1970-х годов, а высококачественная арабика в августе 2023 года была самой дорогой за последние два года, сообщает Bloomberg.

В Европе ситуация с кофе становится все более напряженной. Как пишет Bloomberg, из-за засушливой погоды в ключевых регионах производства, таких как Бразилия и Вьетнам, цены на зерна арабики и робусты продолжают ставить рекорды. Новый регламент Европейского союза (ЕС) по борьбе с вырубкой лесов также усложняет импорт кофе, что усиливает его дефицит - это тоже влияет на цены в европейских кафе.

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