Это лето в Риге прошло под знаменем ремонтных работ и пробок по всей столице. Совсем скоро наступит первый школьный день и Рижская дума обещает, что к 1 сентября будет наконец завершен на улице Слокас. Портал Delfi выяснил, будет ли изменена организация движения на улице Слокас и когда планируется завершить оставшиеся ремонтные работы.

Как пояснила порталу Delfi представитель Рижской думы Айра Анцане, работы по асфальтированию уже завершены на следующих участках: улица Дарзиню от улицы Цидонию до 1-й линии в Дарзини, улица Лубанас от улицы Андрея Сахарова до улицы Бралю Каудзишу, улица Пулквежа Бриежа от улицы Ханзас до улицы Элизабетес, улица Триядибас от улицы Кугю до Ранькя дамбис, а также Густава Земгала гатве от улицы Унияс до Бривибас гатве.

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