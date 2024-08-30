Почему небольшая положительная инфляция, из-за которой покупательная способность всех денежных единиц (евро, доллара США и т. д.) во всех странах мира с течением времени постоянно снижается, лучше, чем неизменные цены или дефляция, то есть падение цен? Если рост цен сделает нас беднее, то делает ли нас богаче снижение цен? Правда ли, что от инфляции больше всего страдают богатые, потому что инфляция снижает ценность накоплений, а у бедных накоплений нет? Почему инфляция в Латвии была и останется чуть выше средней по еврозоне и почему это даже хорошо?

В условиях необычайно быстрого роста потребительских цен за последние три года количество статей и экспертных комментариев на эту тему значительно возросло, а инфляция без преувеличения стала одним из важнейших экономических показателей. Однако мало какие темы в экономике включают в себя столько мифов и полуправды, чем инфляция и цены. Теперь, когда завершился третий после восстановления независимости Латвии эпизод высокой инфляции, наверное, настало время опровергнуть эти мифы и полуправду.

Миф №1. Цены в Латвии очень высокие, выше, чем даже в Швеции.

В Латвии уровень цен на самом деле немного – на 10% – выше, чем можно было бы ожидать в стране с соответствующим уровнем дохода (1). Аналогичную ситуацию можно наблюдать во многих европейских странах, например, Эстонии, Финляндии и Швеции. В некоторых других странах, наоборот, уровень цен несколько ниже уровня, соответствующего доходу (например, Литва, Польша или Германия), что может отражать более выраженную конкуренцию на товарных рынках. Однако так или иначе средний уровень цен в Германии или Швеции по-прежнему значительно выше, чем в Латвии. В основном это связано с различием в уровне доходов между странами и проявляется главным образом в разнице цен на услуги.

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