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В августе Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение проект поправок к закону, который предусматривает, что Служба государственных доходов (VID) будет получать информацию о наличных сделках на сумму более 750 евро. Некоторые политики заявили в социальных сетях, что продавцы также должны будут сообщать VID о покупках, превышающих указанную сумму. Однако в Минфине заверили, что планируемые поправки не коснутся покупок в розничных магазинах.

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