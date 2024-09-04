До выборов в местные самоуправления Латвии еще девять месяцев, но предвыборная кампания в Риге уже фактически стартовала. Политические силы определяются с "локомотивами" - своими кандидатами в мэры Риги. Delfi рассказывает о том, что известно уже сейчас и что может измениться к 2025 году.
Премьерское "Новое Единство" выдвинет действующего мэра Вилниса Кирсиса.
Оппозиционная "Латвия на первом месте" - депутата Сейма и бывшего вице-мэра Риги Айнара Шлесерса. "Бульдозера" латвийской политики в программе Nekā Personīgā уже обвинили в связях с "другом семьи Путина" Юрием Ковальчуком.
От СЗК/"Честь служить Риге" на пост мэра Риги претендует депутат Сейма Олег Буров.
От "Стабильности" все же собирается баллотироваться лидер партии Алексей Росликов.
Политические страсти уже кипят. Главное же отличие нынешних выборов в самоуправления от всех предыдущих: мэром Риги, главами других городов и краев смогут стать только те политики, которые получит от спецслужб допуск к государственным тайнам.
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