До выборов в местные самоуправления Латвии еще девять месяцев, но предвыборная кампания в Риге уже фактически стартовала. Политические силы определяются с "локомотивами" - своими кандидатами в мэры Риги. Delfi рассказывает о том, что известно уже сейчас и что может измениться к 2025 году.