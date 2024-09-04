Fоtо: LETA

До выборов в местные самоуправления Латвии еще девять месяцев, но предвыборная кампания в Риге уже фактически стартовала. Политические силы определяются с "локомотивами" - своими кандидатами в мэры Риги. Delfi рассказывает о том, что известно уже сейчас и что может измениться к 2025 году.

  • Премьерское "Новое Единство" выдвинет действующего мэра Вилниса Кирсиса.

  • Оппозиционная "Латвия на первом месте" - депутата Сейма и бывшего вице-мэра Риги Айнара Шлесерса. "Бульдозера" латвийской политики в программе Nekā Personīgā уже обвинили в связях с "другом семьи Путина" Юрием Ковальчуком.

  • От СЗК/"Честь служить Риге" на пост мэра Риги претендует депутат Сейма Олег Буров.

  • От "Стабильности" все же собирается баллотироваться лидер партии Алексей Росликов.

Политические страсти уже кипят. Главное же отличие нынешних выборов в самоуправления от всех предыдущих: мэром Риги, главами других городов и краев смогут стать только те политики, которые получит от спецслужб допуск к государственным тайнам.

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