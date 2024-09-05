Уже в следующем учебном году все педагоги, в том числе учителя физкультуры, должны будут пройти курс по гендерному воспитанию. Курс будет бесплатным, продолжительностью около 16 часов, и его можно будет пройти удаленно.

В среду представители Министерства образования и науки (IZM), Латвийского университета (ЛУ) и других учреждений презентовали курс под названием "Гендерное воспитание. Международный подход" на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

Чему будут учить?

Курс разработан в ЛУ. Он еще рецензируется в университете, а затем будет передан внешним рецензентам из Рижского университета Страдиня и Бюро омбудсмена. Скорее всего, где-то в январе курс станет доступен, и его можно будет тестировать. Тестирование предусмотрено до 31 августа 2025 года, чтобы все педагоги могли пройти курс уже в следующем учебном году.

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