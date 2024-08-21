В канун начало учебного года руководство министерства образования объявило все нововведения, которые в ближайшее время предстоит испытать на себе учителям, ученикам и родителям. Министр Анда Чакша не обещала, что будет легче, чем в прошлом году, когда начался переход на Единую школу — тогда все "шло на адреналине", а образование было в приоритете. Теперь приоритет у Латвии один — оборона. А на остальное деньги надо тянуть буквально клещами. Чего же ждать от нового учебного года?

От количества нововведений кружится голова — они предстоят на всех уровнях и коснутся всех участников реформируемой "экосистемы образования", как это красиво называют чиновники.

Впрочем, настаивает Анда Чакша, ни одной новинки не возникло вдруг — все они планировались и анонсировались за несколько лет до запуска, а некоторые даже откладывались. Например, введение новой четырехуровневой системы оценивания или повышения потолков оценок при сдаче госэкзаменов, в то время как и с прошлогодним минимумом не справились тысячи школьников. Дополнительный год для перехода на очное образование дадут и украинцам.

Учителя жалуются, что уже не могут выдерживать предложенного объема реформ — им нужен период стабильности. Министр соглашается, но напоминает, что почти "ни одна перемена этого года не появилась вдруг и без предварительной проверки" — обо всех предупреждали раньше.

Зато на финише, как обрадовала Чакша, "вишенка на торте": когда все выдохнут от очередных экзаменов - с 5 по 13 июля — Школьный Праздник песни и танца с участием 35 тысяч детей и молодых людей…

Изменения в содержании

Учения гособороны - новый обязательный предмет для средних школ в рамках блока "Здоровье, безопасность и физическое развитие" - 112 учебных часов в два года. Его реализует Центр Jaunsardze. До того около ста школ изучали его как пилотный проект.

Историю и социальные знания в средней школе будут преподавать как отдельные предметы. Об этом просили ассоциации учителей этих предметов.

О чем еще этот разбор?

Разберутся ли с хаосом при поступлении в средние школы и гимназии

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