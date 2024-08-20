Появилась информация, что сейчас, когда в стране обсуждается нехватка нескольких миллионов евро для покрытия расходов на лечение онкологических больных и помощь пострадавшим в буре, аналогичные суммы легкой рукой раздаются приезжим. Объясняем, что это за миллионы и почему они направлены на интеграцию мигрантов.

В целом на улучшение интеграционных процессов граждан третьих стран в рамках проекта "Агентство одной остановки" выделено 2,2 миллиона евро, рассказала Delfi представитель Министерства культуры Даце Визуле. Однако есть очень важный нюанс – это финансирование было привлечено Минкультом из так называемых фондов Евросоюза и расходоваться оно должно именно на эту цель.

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