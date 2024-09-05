Несмотря на то, что правительство в марте запретило ввоз в Латвию российского зерна, корма для скота, ягод и овощей, импорт этой продукции не прекратился полностью, хотя и существенно снизился. Правда, поступающая в Латвию российская продукция вывозится в другие страны ЕС, следует из доклада Министерства земледелия.

Импорт запрещен полностью

Помимо введенного Латвией запрета на ввоз российского зерна, с 1 июля вступил в силу регламент ЕС о повышении таможенных тарифов на ввозимые из России и Беларуси зерновые и другие продукты.

Как сообщили в Минземледелия, таможенные тарифы на эту продукцию подняты до уровня, достаточного для прекращения или существенного сокращения импорта из России и Беларуси. Например, импортная пошлина на высококачественную пшеницу сейчас составляет 95 евро за тонну, на кукурузу - 94 евро за тонну, а на рапс - 50% вместо прежних 0%.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !