В последние дни латвийскую деловую среду взбаламутил амбициозный план Министерства сообщения и национальной авиакомпании airBaltic уменьшить основной капитал компании на 571 миллион евро, чтобы подготовить ее к первичному публичному размещению акций (IPO). Портал Delfi, используя информацию Службы государственных доходов, предлагает заглянуть в кошельки членов совета авиакомпании.
Совет возглавляет Клавс Васкс, который также является председателем совета SIA Tet, а до 2023 года был председателем совета AS Citadele Banka.
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