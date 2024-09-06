В этом году в Риге проводится исторически самый большой объем работ по ремонту дорог, при этом, как показывает опыт участников дорожного движения, во многих местах план ремонтных работ был очень непродуманным, и передвигаться по столице было сложно. Комментируя ошибки ремонтников, мэр Риги Вилнис Кирсис в программе Spried ar Delfi сказал, что объем работ, запланированный на этот год, был настолько большим, что почти все строители, подавшие заявки на конкурсы, смогли получить работу. "Ясно, что такой объем ведет к тому, что в конкурсах выиграли все, у кого, так сказать, стоит в сарае дорожный каток".

При этом мэр отверг обвинения в том, что часть ремонтных работ была начата только в середине лета, хотя погодные условия позволяли начать работы уже в конце весны. По его словам, это так же повлияло бы на организацию дорожного движения в мае, как сейчас в сентябре. "Нужно перестать себя обманывать - за два месяца [все успеть - ред.] нельзя. Рынок тоже так не работает, что строители целый год бездельничают, а потом работают только два месяца в году", - сказал Кирсис, добавив, что если мы хотим улучшить дороги до немецкого качества, надо смириться с тем, что ремонтные работы будут мешать повседневной жизни.