За последний год в Латвии выявили пять товаров, несущих разной степени риски для жизни и здоровья потребителей, сообщают отчеты европейской системы быстрого обмена информацией об опасных товарах RAPEX. Портал Delfi публикует список таких товаров.
Призываем приглядеться к товарам, ранее купленным вами в латвийских магазинах. Если обнаружите вещи из списка RAPEX – имеете право на возврат потраченных на него денег.
Подзарядка с риском для жизни и здоровья
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Loading...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь