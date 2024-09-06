За последний год в Латвии выявили пять товаров, несущих разной степени риски для жизни и здоровья потребителей, сообщают отчеты европейской системы быстрого обмена информацией об опасных товарах RAPEX. Портал Delfi публикует список таких товаров.

Призываем приглядеться к товарам, ранее купленным вами в латвийских магазинах. Если обнаружите вещи из списка RAPEX – имеете право на возврат потраченных на него денег.

Подзарядка с риском для жизни и здоровья

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