На рабочем месте Айи (имя изменено, около 30 лет) нет официального дресс-кода, но неофициально принято, что сотрудники должны одеваться строго. Айя работает в подведомственном учреждении Министерства юстиции более трех лет. Брутто-зарплата – 1299 евро. После уплаты налогов – более 700. Вместе с мужем ей удается сводить концы с концами. Запланированное в следующем году ограничение повышения зарплат может коснуться и Айи.

Каковы ожидания Айи относительно ее доходов в следующем году? Пока нет никаких четких и подтвержденных решений относительно зарплат в государственном секторе.

Кабинет министров одобрил предложение Минфина (МФ) увеличить сумму, предназначенную для выплаты заработной платы в 2025 году, не более чем на 2,6% по сравнению с этим годом. Учитывая, что госбюджет на 2025 год, включая зарплаты работникам публичного сектора, пока находится только на стадии планирования, Delfi предлагает свои расчеты возможных изменений. Повышение зарплаты на 2,6% означало бы для Айи нечто совершенно иное, чем, например, для высокооплачиваемого должностного лица.

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