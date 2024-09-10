Как и в других странах ЕС, в Латвии уже несколько лет запрещено производство, распространение и использование асбестосодержащих материалов. Однако, согласно исследованию, проведенному Министерством смарт-управления и регионального развития, общее количество шиферных крыш, установленных на латвийских домах, составляет около миллиона. Поскольку шифер может быть опасен для здоровья и окружающей среды, его рекомендуется утилизировать постепенно. Именно так решил поступить Янис Силиньш из Огре, заменив крышу на доме тестя. Но он столкнулся с большими затратами.

Стоимость зависит от размера и сложности крыши. Однако изучение предложений нескольких компаний показывает, что, например, крыша площадью 100 квадратных метров может стоить от 500 до 1000 евро только за демонтаж и утилизацию асбестового шифера. В Министерстве климата и энергетики называют примерно такие же суммы. "Если мы говорим о транспортировке и дальнейшей утилизации асбестосодержащих отходов, то в среднем это может составлять 500 евро за тонну. Но если добавить сюда сам демонтаж, то есть снятие с крыш и прочие аспекты, вплоть до проверки и утилизации, то сумма может превысить 2550 евро за тонну", - говорит Рудите Весере, представитель Министерства климата и энергетики.