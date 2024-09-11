Жителей Ливаны встревожила групповая драка, в которой, по словам очевидцев, были замешаны и представители известного в городе спортклуба. Драка была настолько ожесточенной, что на помощь полиции пришлось вызвать батальон специального назначения. Пока полиция выясняет обстоятельства происшествия, жители Ливаны обеспокоены тем, насколько вообще безопасно находиться на улицах города.

Пока полиция проводит проверку, и по ее результатам будет ясно, начинать ли против участников драки административный процесс, сказала представитель Госполиции Юлия Юрьяне. Причины инцидента выясняются, но ни одного заявления от потерпевших о телесных повреждениях полиция пока не получила.

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