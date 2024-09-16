"Пенсионеры не теряют ровным счетом ничего. Для них второй уровень будет переведен на индивидуализированные счета первого. И надо признать, что государство заботится о своем первом уровне пенсий лучше, чем банки заботятся о втором уровне", - заявил министр финансов Арвилс Ашераденс в передаче Spried ar Delfi, разъясняя компенсационный механизм планируемой налоговой реформы.

Со следующего года планируется повысить ставку подоходного налога с населения, установить фиксированный и более высокий необлагаемый минимум, а также повысить минимальную заработную плату. В качестве компенсационного механизма предусмотрен перевод взносов в размере одного процентного пункта со второго уровня пенсионной системы на первый.

По словам Ашераденса, хорошо уже то, что между правительством и социальными партнерами достигнуто соглашение. "Одно дело, когда правительство что-то проталкивает, и все сердятся. Соглашение — это основа для хорошего начала, - сказал он. - Мы движемся к современной, европейской, более понятной народу налоговой системе".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !