Новый учебный год стартовал в Латвии совсем недавно, но не для всех школьников начало было приятным. Некоторые ученики остались без софинансируемых самоуправлением обедов. О случившемся сообщили родители учащихся ряда рижских школ. Проблема возникла с системой оплаты услуги питания в школах Mily.lv - платформа просто "отключила" от себя ряд пользователей. С чем связаны проблемы и как быть, порталу Delfi рассказали в Рижской думе и Mily.