Новый учебный год стартовал в Латвии совсем недавно, но не для всех школьников начало было приятным. Некоторые ученики остались без софинансируемых самоуправлением обедов. О случившемся сообщили родители учащихся ряда рижских школ. Проблема возникла с системой оплаты услуги питания в школах Mily.lv - платформа просто "отключила" от себя ряд пользователей. С чем связаны проблемы и как быть, порталу Delfi рассказали в Рижской думе и Mily.
Представитель отдела коммуникации Рижской думы Синдия Гравере пояснила порталу Delfi, что с началом нового учебного года данные обновляются, и система может дать сбой или не сработать.
Ответа от платформы mily.lv пришлось ждать полторы недели - сообщили, что "требуется собрать все данные". Выяснилось, что "виновных" много, но кормить должны были.
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