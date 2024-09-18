В конце августа волонтеры приюта для птиц Drauga spārns получили сообщение о том, что на берегу пруда в парке Цесисского замка находится лебедь, который не выглядит здоровым. Волонтеры забрали птицу в приют, но вскоре выяснилось, что она принадлежит муниципалитету - и они, по мнению местных властей, ее украли.

Дорофеев и его коллеги из Drauga spārns отправились в Цесис и обнаружили, что птица лежала на берегу. "Мы согласовали с муниципальной полицией, что приедем и заберем его оттуда. Уже на обратном пути нам звонят из Цесисского самоуправления и говорят, что мы украли лебедя", - заявил рассказывает он.

Представители самоуправления заявили волонтерам, что лебедь является собственностью муниципалитета. На следующий день они приехали в приют Drauga spārns в Пуре и забрали птицу.

Представитель Цесисской краевой думы Александр Абрамов сообщил порталу Delfi, что муниципальная полиция Цесисского края не давала разрешения на то, чтобы забрать лебедя. "Возможно, возникло недопонимание", - отметил он.

В Цесисской думе сообщили, что орнитолог Дмитрий Бойко, хорошо знакомый ситуацией и условиями в парке, считает нынешний летний дом подходящим, и птица чувствует себя там хорошо. В самоуправлении также подчеркнули, что лебедю обеспечен необходимый уход и условия для жизни как летом, так и зимой.

Орнитолог Руслан Матрозис, с которым связывались волонтеры Drauga spārns, сообщил порталу Defi, что 17 лет - это почетный возраст для лебедя. Большинство особей до него не доживают. По мнению орнитолога, если лебедь не может ходить, все время спит, зимой он умрет. Матрозис считает, что птице необходима реабилитация.

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