В школах с возобновлением занятий растет заболеваемость детей различными вирусными инфекциями, в том числе Covid-19. В этом учебном году школы больше не получают закупленных государством тестов, поэтому некоторые учебные заведения планируют приобретать их за свой счет.

В этом учебном году в основной школе Валлес Баускского края учатся 108 детей. Как рассказал ReTV директор школы Янис Виеглиньш, на прошлой неделе он каждый день узнавал о заболевшем школьнике или учителе. "Школьники сидят рядом с дежурным и ждут, пока родители их заберут. В некоторых классах отсутствует половина детей. В нашей начальной школе двое из четырех учителей больны ковидом".