Министерство финансов подготовило и представило правительству информационный доклад о пересмотре доходов государственного бюджета и налоговой политики на 2025–2027 годы. Изменения предполагают увеличение чистых доходов примерно у 95% работающих латвийцев. Но вместе с этим повысят акцизы на топливо, сжиженный и природный газ, сигареты, алкоголь, сладкие безалкогольные напитки, также поднимут налог на эксплуатацию транспортных средств.

"Предложение по изменениям в налогах на рабочую силу предусматривает увеличение чистых доходов примерно у 95% работающих жителей. У всех, чья брутто-зарплата составляет до 4000 евро в месяц, а наибольшую прибавку ощутят люди с зарплатой до 2500 евро", — сообщили в Минфине порталу Delfi.

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