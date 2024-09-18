18 сентября вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении, согласно которым транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси и находящиеся в Латвии, должны покинуть страну или быть зарегистрированы в Латвии до 31 октября 2024 года. Если эти действия не будут предприняты в указанный срок, транспортное средство будет конфисковано. Это правило уже введено для автомобилей, зарегистрированных в России.

Для обеспечения изъятия и конфискации транспортного средства, зарегистрированного в Российской Федерации или Республике Беларусь, на него может быть установлен иммобилайзер (блокиратор колес).

В таких случаях решение о наложении штрафа принимается по месту выявления правонарушения, независимо от присутствия владельца транспортного средства.

Штрафы до 2 000 евро

В соответствии со статьей 72 (1.1) Закона о дорожном движении за несанкционированное использование в дорожном движении транспортного средства, зарегистрированного в Российской Федерации или Республике Беларусь, и не зарегистрированного в Латвии, также взимается штраф в размере от 150 до 400 штрафных единиц (от 750 до 2000 евро).

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